«Будет самоубийство»: в США предрекли участь западных танков на Украине Риттер: ВСУ держат в резерве западные танки, боясь их уничтожения

Фото: МО Украины

Украинские войска держат в резерве поставленные западными станами танки, опасаясь, что они будут уничтожены подразделениями ВС России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector. По его словам, использование американских Abrams равносильно самоубийству из-за погодных условий и низких навыков украинских танкистов.

Использовать Abrams будет просто самоубийством. Мы им (Украине. — NEWS.ru) поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать. <...> При такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит их, — сказал Риттер.

Он пояснил, что западные танки неэффективны в условиях на территории Украины. К тому же их ремонт станет очень большой проблемой для украинских военных. Риттер также добавил, что ВСУ не пускают в бой не только Abrams, но и британские Challenger 2 после того, как потеряли несколько таких машин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что американские танки Abrams не сыграли особой роли на поле боя. По его словам, их слишком мало, чтобы повлиять на ход боевых действий. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставку танков Abrams на Украину, заявил, что они являются серьезным оружием, но гореть будут точно так же, как и другие.