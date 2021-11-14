Блинкен: режим Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на Украине

Кризис с мигрантами в Белоруссии является «попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау. Слова главы госдепа привёл официальный представитель департамента нед Прайс.

Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной, — сказал Прайс.

Он также сообщил, что Блинкен и Рау осудили использование мигрантов в качества инструмента и призвали белорусского лидера «решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод».

Кроме того, в госдепе подчеркнули, что США, Польша и другие союзники готовы «заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана. Инцидент произошёл 13 ноября в районе Стажин. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали сотрудники полиции, военнослужащие и пограничники Польши.