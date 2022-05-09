Белый дом сообщил о желании Байдена посетить Украину Белый дом: Байден хотел бы посетить Украину, но таких планов в настоящий момент нет

Фото Biden Campaign via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден хотел бы нанести визит на Украину, однако в настоящее время подобная поездка в его планах не значится. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину, — сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден в минувшие выходные совершила необъявленный визит на Украину и встретилась с супругой президента Владимира Зеленского. На территории страны она пробыла менее двух часов. На Украину супруга президента США приехала из Словакии. Она посетила город Ужгород и одну из его школ, которая в настоящее время используется для размещения беженцев. Там она встретилась с Еленой Зеленской.

Также стало известно, что Украину с неанонсированным визитом посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.