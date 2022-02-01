Белый дом сообщил о готовности Байдена к новым контактам с Путиным

Президент США Джо Байден готов к дальнейшим контактам со своим российским коллегой Владимиром Путиным для продолжения обсуждения проблем безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявила в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, такой шаг является наиболее конструктивным.

В ходе брифинга у Псаки спросили, почему президент Байден не идёт на новый контакт с Путиным, в отличие от европейских лидеров.

Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу, — ответила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что Штаты полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с РФ по вопросам безопасности в Европе.

Дверь для дипломатии остаётся открытой, — сказала Псаки.

Она также добавила при этом, что США неизвестно, какое решение, в свою очередь, примет Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии какой-либо информации насчёт проведения следующего телефонного разговора между главами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце 2021 года, в ходе беседы американский президент пообещал прекратить поставки вооружения на Украину. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции.