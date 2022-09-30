Белый дом: сейчас не время обсуждать вступление Украины в НАТО В Белом доме заявили о неуместности обсуждения вступления Украины в НАТО

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

В настоящий момент проведение процедуры принятия Украины в НАТО является несвоевременным. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что Штаты не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО. Слова Салливана приводит РИА Новости.

Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка «на земле», а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время, — сказал Салливан.

Он также добавил, что все вопросы о вступлении в альянс должны решаться между 30 странами-членами НАТО и государствами, желающими к нему присоединиться.

Ранее 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. По его мнению, страна что фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не дал точный ответ касаемо возможного вступления Украины. По его словам, «Альянс держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов.