Белый дом пояснил, почему Украине нелья передавать истребители МиГ-29

США не планирует менять своё решение об отказе от передачи Украине истребителей МиГ-29. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, такой шаг может быть воспринят как попытка усиления эскалации в регионе.

Передача Украине может быть ошибочно воспринята как эскалация, — сказала Псаки.

Она также добавила, что президент США слушал выступление Владимира Зеленского перед конгрессом, однако не изменил решения, основанного на оценках Пентагона. В американской администрации считают, что передача истребителей не повлияла бы значительно на возможности сил Украины, отметила Псаки.

Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден принял решение не устанавливать бесполётную зону над Украиной, поскольку страна не заинтересована в развязывании третьей мировой войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в противоракетных системах, которые смогут «закрыть» воздушное пространство страны. Он подчеркнул, что Киев готов заплатить за их поставки.