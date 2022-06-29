Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с соглашением по НАТО Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию, подписавших соглашение по расширению НАТО

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию, которые подписали трёхсторонний меморандум, открывающий путь к расширению НАТО. По словам хозяина Белого дома, документ послужит укреплению Альянса и его коллективной безопасности, сообщает РИА Новости.

Мои поздравления Финляндии, Швеции и Турции в связи с подписанием трёхстороннего меморандума — это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО, который укрепит наш альянс и его коллективную безопасность, а также отличное начало саммита, — подчеркнул американский президент.

Байден в настоящее время находится с визитом в Мадриде, где проходит саммит НАТО. В столице Испании 28 июня Турция, Швеция и Финляндия и подписали меморандум, позволяющий НАТО расшириться за счёт двух североевропейских стран.

Ранее стало известно, что в рамках саммита 28 июня в Мадриде состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Они длились более двух часов. После этого было объявлено, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.