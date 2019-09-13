Фото: Heidi Gutman/Global Look Press

На дебатах в США бывший вице-президент страны Джо Байден по ошибке назвал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса президентом.

Ранее в ходе других дебатов политик окрестил главой государства сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера.

Президент, или мой друг из Вермонта, — сказал Байден, жестом показывая на Сандерса, во время обсуждения предлагаемой сенатором программы реформы системы здравоохранения.

Запись с его ошибкой была опубликована в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что Байден лидирует по популярности среди остальных кандидатов в президенты Соединённых Штатов от демократов. Следом за ним идёт сенатор Берни Сандерс, показало исследование телеканала CNN.

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