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Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией призвал их общего сына, 13-летнего Бэррона, держаться подальше от электронных сигарет. Американский лидер дал понять, что этот аспект воспитания ребёнка соотносится с политикой в отношении вейпов, проводимой властями Штатов.

Он пояснил, что ничего особенного об электронных сигаретах сыну не рассказывал. Мы ему ничего не говорили, кроме как «Не пользуйся вейпами, не пользуйся вейпами!». Нам не нравится вейпинг. Мне не...