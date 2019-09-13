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Данил Шипицин
На дебатах в США бывший вице-президент страны Джо Байден по ошибке назвал сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса президентом.
Ранее в ходе других дебатов политик окрестил главой государства сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера.
Президент, или мой друг из Вермонта, — сказал Байден, жестом показывая на Сандерса, во время обсуждения предлагаемой сенатором программы реформы системы здравоохранения.
Президент, или мой друг из Вермонта, — сказал Байден, жестом показывая на Сандерса, во время обсуждения предлагаемой сенатором программы реформы системы здравоохранения.
Запись с его ошибкой была опубликована в Twitter.
Here's Joe Biden calling Bernie Sanders President. #DemDebate pic.twitter.com/kYfVgmJo6C— People for Bernie (@People4Bernie) September 13, 2019
Here's Joe Biden calling Bernie Sanders President. #DemDebate pic.twitter.com/kYfVgmJo6C
Ранее News.ru сообщал, что Байден лидирует по популярности среди остальных кандидатов в президенты Соединённых Штатов от демократов. Следом за ним идёт сенатор Берни Сандерс, показало исследование телеканала CNN.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией призвал их общего сына, 13-летнего Бэррона, держаться подальше от электронных сигарет. Американский лидер дал понять, что этот аспект воспитания ребёнка соотносится с политикой в отношении вейпов, проводимой властями Штатов.
Он пояснил, что ничего особенного об электронных сигаретах сыну не рассказывал.
Мы ему ничего не говорили, кроме как «Не пользуйся вейпами, не пользуйся вейпами!». Нам не нравится вейпинг. Мне не...
Байден на дебатах по ошибке назвал Сандерса президентом