Байден может поехать в Британию с первым зарубежным визитом как лидер США

https://static.news.ru/photo/7388e3fe-58bd-11eb-a542-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Великобритания может стать первым или вторым иностранным государством, которое посетит Джо Байден после вступления в должность президента Соединённых Штатов Америки, рассказали журналистам источники в окружении политика.

По предварительным данным, избранный руководитель США не собирается покидать пределы страны до лета из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Кроме того, ему необходимо заняться внутренней политикой.

Исключение могут сделать для Канады. Первую командировку Байдена в Европу, скорее всего, приурочат к саммиту G7. Он должен состояться в июне 2021 года в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Вновь приехать в Соединённое Королевство Байден, скорее всего, решит осенью для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, передаёт газета The Daily Telegraph.

По мнению журналистов, для премьер-министра Британии Бориса Джонсона переговоры с главой Белого дома могут стать большой удачей, так как аналитики прогнозировали ухудшение связей Лондона и Вашингтона из-за Brexit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поиск иностранного вмешательства в нападении сторонников Трампа на Капитолий — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, нет никакого смысла в том, чтобы искать неких зарубежных деятелей, спонсирующих американскую оппозицию и страстно желающих раскачать политическую ситуацию в Соединённых Штатах.

6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, который не признаёт итоги голосования, пытались этому помешать. Порядка трёхсот человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.