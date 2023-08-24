Байден анонсировал новые санкции против России

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Джо Байден

США вводят новые санкции в отношении России, заявил американский лидер Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома. Он также заверил Украину, что Америка вместе со своим союзниками продолжит оказывать ей помощь.

Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи, — говоритсяв заявлении Байдена.

Содержание новых санкций президент США не раскрыл. Он также поздравил Украину с Днем независимости и выразил надежду на то, что в следующий раз украинцы отпразднуют его «в мире и безопасности».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны. По ее словам, они не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, сказала министр.

Накануне стало известно, что Канада ввела новые санкции в отношении РФ. Они касаются четырех физических и 29 юридических лиц. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, рестрикции должны убедить РФ покинуть всю территорию Украины.