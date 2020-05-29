АНБ США обвинило российских хакеров в кибератаках через ОС Linux

https://static.news.ru/photo/090b4414-a183-11ea-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявило, что хакеры из группировки Sandworm Team, за которыми якобы стоит ГРУ, с августа 2019 года совершали кибератаки на Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов.

Преступная кибердеятельность стала возможной из-за уязвимости в программном обеспечении электронной почты, входящим в комплект оборудования с предустановленной операционной системой (ОС) Linux. Уязвимость CVE-2019-10149 позволяет злоумышленникам в удалённом формате проводить команды и по своему усмотрению устанавливать код выполнения, сказано в пресс-релизе.

По утверждению АНБ, российские хакеры добавляли привилегированных пользователей, отключали настройки безопасности сети и предпринимали шаги, чтобы продолжать пользоваться уязвимостью, имеющейся в старой версии программного обеспечения электронной почты. В 2019 году банк рекомендовал клиентам обновить эту программу.

Как писал NEWS.ru, Министерство внутренней безопасности США собирается усилить киберзащиту на выборах главы государства в 2020 году из-за возможных угроз со стороны Москвы.