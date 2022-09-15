Американскую учительницу арестовали за изнасилование малолетних Учительницу из штата Теннесси обвиняют в эксплуатации и изнасиловании несовершеннолетних

Фото: Knoxville Police Department/Global Look Press

Бывшую учительницу младших классов из американского штата Теннесси Тейлор Круз арестовали за публикацию непристойных видео со своими учениками, а также за изнасилование малолетних, сообщает издание People. Всего женщине предъявлены обвинения по 19 отдельным уголовным делам.

Представитель суда подтвердил журналистам, что обвинения против Круз включают в себя «пять случаев эксплуатации детей в возрасте до 13 лет с помощью электронных средств», пять случае эксплуатации несовершеннолетний и пять случаев сексуальных домогательств к детям. Кроме этого, Круз обвиняют в трех случаях растления малолетних и в изнасиловании со стороны ответственного лица.

Отмечается, что Круз уволилась с должности учителя пятых классов в начальной школе Джона Коулмана в городе Смирна после того, как узнала, что в ее отношении начали уголовное расследование.

Женщину выпустили под залог в $100 тысяч. Судебное слушание назначено на 28 сентября.

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