Сотрудницу РНБ подозревают в сексуальном насилии над дочерью «Mash на Мойке»: ведущего библиографа РНБ задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущего библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге по имени Екатерина задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочкой, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Ранее полицейские задержали ее мужа Дениса. Он признался в сексуальном насилии в отношении приемного сына.

Стражи порядка устанавливали, кем и откуда в интернете был опубликован снимок обнаженного мальчика, который попал в базу Интерпола. Через IP-адрес они вышли на 52-летнюю сотрудницу РНБ Екатерину. Ребенок оказался приемным сыном женщины и ее мужа-логиста.

При обыске квартиры подозреваемых нашли эротические снимки, сделанные, предположительно, матерью со своей дочкой, которые, по версии следствия, были сделаны в период 2011–2012 года. Сыну уже 12, девочка учится в пятом классе. Уголовные дела в отношении их родителей уже возбудили, Дениса отправили в СИЗО, Екатерину задержали и скоро изберут меру пресечения. Оба признались, и каждому грозит до 20 лет, — передает «Mash на Мойке».

В Тюменской области ранее вынесли приговор 31-летнему местному жителю за изнасилование 12-летней девочки в поезде. Мужчина осужден на восемь лет колонии строгого режима. По данным следствия, 27 декабря 2021 года злоумышленник и жертва ехали в плацкартном вагоне из Сургута в Екатеринбург. Там мужчина совершил преступление.