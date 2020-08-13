Американский журналист Боб Вудворд готовит новую книгу о главе США Трампе

https://static.news.ru/photo/21c70b0a-dd83-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Американский журналист, член редакционной коллегии газеты The Washington Post (США) Боб Вудворд готовит к выпуску новую книгу о действующем лидере США Дональде Трампе, передаёт издательский дом Simon & Schuster. По данным организации, труд должен выйти в свет 15 сентября 2020 года под названием «Ярость» (Rage).

Из описания следует, что автор собирается рассказать читателям, что политика Белого дома на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также экономический спад в США и протесты против расового неравенства в 2020-м объясняются «инстинктами, привычками и манерами», выработанными нынешним главой государства в течение первых трёх лет президентства, говорится на официальном сайте Simon & Schuster.

Издательство подчеркнуло, что новинка Вудворда построена на «сотнях часов» интервью журналиста как с самим руководителем США, так и с его окружением. Кроме того, писатель познакомился с личным архивом политика, конфиденциальными и прочими документами, имеющими отношение к Трампу или к его политическому курсу в стране.

Вудворд получил для работы над книгой 25 писем из личной переписки главы государства с председателем Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном, где представитель Пхеньяна якобы утверждает, что его связи с Трампом напоминают взаимоотношения персонажей «фантастического фильма».

В сентябре 2018-го вышла в свет первая книга Вудворда о Дональде Трампе. Она называется «Страх. Трамп в Белом доме» (Fear: Trump in the White House). За почти два года тираж превысил 2 млн копий. Трамп назвал книгу журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» разводом. По его словам, если бы он вёл себя так, как написано в книге, он бы не стал лидером Америки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет Дональд Трамп. Также Стржок расскажет в издании о своей работе в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера. Ожидается, что книга будет опубликована 8 сентября 2020 года.

Руководство ФБР уволило Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США. Такие меры последовали после того, как во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году он отправлял своей любовнице СМС-сообщения, направленные против Трампа.