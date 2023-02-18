В США назвали ситуацию в зоне СВО угрожающей для ВСУ Офицер армии США Дэвис: для ВСУ ситуация на фронте опаснее, чем считают на Западе

Фото: МО Украины

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины более опасна, чем полагают на Западе, такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. По его словам, если трезво и безэмоционально взглянуть на происходящее, то станет понятно, что в СМИ создается ложное представление о победе Киева, в то время как события на поле боя развиваются не в его пользу.

Трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта демонстрирует, что ситуация для Киева гораздо более опасна, чем принято считать, — написал Дэвис.

По мнению подполковника, Западу не следует быть абсолютно уверенным в успехе ВСУ. Дэвис также призвал не недооценивать российские силы, поскольку они эффективно приспосабливаются к ситуации и меняют тактику ведения боя.

Военный подчеркнул, что Западу следует ясно представлять шансы украинских войск на победу. Он добавил, что нет гарантий, что Москва победит, однако ранее озвученное генералом Марком Милли утверждение, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеко от истины.

Ранее бывший командующий Сухопутными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал отправить ВСУ современное оружие вместо барахла. По его мнению, именно такой подход Варшавы к поставкам военной помощи Киеву позволит справиться с «количественным преимуществом» РФ.