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Американский эсминец направился в Чёрное море

12:44, 23 ноября 2020
Фото: Official U.S. Navy/flickr.com

Ракетный эсминец Donald Cook выдвинулся на патрулирование в черноморскую акваторию. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.

Переход через пролив в Чёрное море начал USS Donald Cook DDG-75. Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО, — сообщается в Twitter Шестого флота.

Этот заход в Чёрное море станет для американских кораблей седьмым в 2020 году.

Шестой флот США проводит военно-морские операции, иногда с союзными и межведомственными партнёрами в Европе и Африке. Их целью является продвижение национальных интересов, стабильности и безопасности в этих регионах. Штаб-квартира Шестого флота находится в Италии в городе Неаполе.

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