Американский эсминец направился в Чёрное море

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Для того, чтобы отправить новому американскому лидеру поздравления с победой на президентских выборах, необходимо дождаться официальных результатов и итогов судебных исков, оспаривающих итоги избирательного процесса в отдельных штатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги....