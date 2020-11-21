Американский эсминец направился в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/fc1bd910-2d70-11eb-b38e-fa163e074e61_660.jpgФото: Official U.S. Navy/flickr.com
Ракетный эсминец Donald Cook выдвинулся на патрулирование в черноморскую акваторию. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США.
Переход через пролив в Чёрное море начал USS Donald Cook DDG-75. Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО, — сообщается в Twitter Шестого флота.
Этот заход в Чёрное море станет для американских кораблей седьмым в 2020 году.
Шестой флот США проводит военно-морские операции, иногда с союзными и межведомственными партнёрами в Европе и Африке. Их целью является продвижение национальных интересов, стабильности и безопасности в этих регионах. Штаб-квартира Шестого флота находится в Италии в городе Неаполе.