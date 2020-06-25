Американцы хотят убрать статую правителя русских владений на Аляске

https://static.news.ru/photo/9b4138b2-b776-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Статуя Александра Баранова в Ситке Фото: Jasperdo/flickr.com

Группа жителей Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX вв. Памятник расположен в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статую работы скульптора Джоан Багби-Джексона подарила муниципалитету в 1989 году одна из местных семей.

В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи. Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США, — сообщил ТАСС городской управляющий Джон Лич.

Он пояснил, что активисты полагают, что статуя оскорбляет чувства представителей коренных народов. Однако есть и защитники статуи. Решение о её возможном переносе должен принять городской совет, «с учётом всех заинтересованных сторон». Мэр города Гэри Пэкстон полагает, что одним из вариантов могло бы стать сохранение статуи Баранова и установка в городе памятника представителю коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов.

Российско-Американская компания под управлением Баранова принесла на Аляску цивилизацию, производство и религию, рассказал президент фонда «Наследие», член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских соотечественников США Александр Молодин.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупостью планы снести памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что мэрия города одобрила решение администрации Американского музея естественной истории демонтировать памятник. Причиной сноса стала «иерархическая композиция» монумента, в центре которого изображён сидящий на лошади президент, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. Активисты требовали снести этот памятник много лет по причине того, что он ассоциировался с колониальной экспансией и расовой дискриминацией. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, скульптура «изображает чернокожих и коренных жителей как порабощённых и расово неполноценных».

Новая волна протестов с требованием убрать памятники ряду политических деятелей прошлого началась в США на фоне протестных акций в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде.