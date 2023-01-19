Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора New York Post: Болдуину и оружейнику Гутерреш-Рид предъявят обвинения в непреднамеренном убийстве

Фото: Santa Fe County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алек Болдуин

Американскому актеру Алеку Болдуину будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве женщины-оператора Галины Хатчинс во время съемок киноленты «Rust» (Ржавчина), о таком решении объявила прокурор в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, сообщает New York Post. Такое же обвинение будет предъявлено оружейнику съемочной группы кинофильма, на съемках которого в октябре 2021 произошла трагедия.

Актеру и продюсеру фильма «Ржавчина» Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Ранее отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок вестерна, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Позднее Болдуин подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках кинокартины, в своем иске он обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии.