Актрисы фильмов для взрослых дали советы по съёмкам домашнего видео

https://static.news.ru/photo/3c54bec8-e3bd-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Порноактрисы рассказали об особенностях съёмок «горячего» видео в домашних условиях. В частности, они раскрыли детали поведения перед камерой, работы со светом и выбора помещения.

Пусть это будет простое и чистое пространство, — заявила одна из моделей.

По её словам, важно, чтобы помещение не отвлекало внимание от процесса. Также она посоветовала пользоваться приложением для ретуши фона, сообщает Vice.

Попробуйте разные позы. Лучшими станут те, в которых вы себя чувствуете сексуальным, — отметила актриса сервиса OnlyFans.

Во время записи видео необходимо сделать акцент на тех частях тела, которые хотелось бы подчеркнуть. Девушка подчеркнула, что для съёмки видео не обязательно пользоваться профессиональной камерой — можно обойтись и смартфоном.

Не давите на себя мыслью о том, что вы должны выглядеть сексуально. Люди, которые посмотрят видео, хотят видеть именно вас. Так что будьте собой, — подытожила актриса.

Как ранее информировал NEWS.ru, в США и Канаде призвали отложить съёмки порнофильмов из-за пандемии коронавируса.