Актрисы фильмов для взрослых дали советы по съёмкам домашнего видео

Порноактрисы рассказали об особенностях съёмок «горячего» видео в домашних условиях. В частности, они раскрыли детали поведения перед камерой, работы со светом и выбора помещения.
Пусть это будет простое и чистое пространство, — заявила одна из моделей.
По её словам, важно, чтобы помещение не отвлекало внимание от процесса. Также она посоветовала пользоваться приложением для ретуши фона,
Попробуйте разные позы. Лучшими станут те, в которых вы себя чувствуете сексуальным, — отметила актриса сервиса OnlyFans.
Во время записи видео необходимо сделать акцент на тех частях тела, которые хотелось бы подчеркнуть. Девушка подчеркнула, что для съёмки видео не обязательно пользоваться профессиональной камерой — можно обойтись и смартфоном.
Не давите на себя мыслью о том, что вы должны выглядеть сексуально. Люди, которые посмотрят видео, хотят видеть именно вас. Так что будьте собой, — подытожила актриса.
Как ранее информировал NEWS.ru, в США и Канаде призвали отложить съёмки порнофильмов из-за пандемии коронавируса.
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