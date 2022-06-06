Абрамович может лишиться еще двух самолетов CNBC: суд в Нью-Йорке арестовал два самолета Абрамовича

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович

Российский бизнесмен Роман Абрамович потеряет еще два самолета, сообщает американский канал CNBC. По данным издания, суд в Нью-Йорке 6 июня подписал ордер на арест Минюстом США двух лайнеров, которые сейчас находятся в Дубае и России. Речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник подписал ордер на арест Министерством юстиции двух самолетов, принадлежащих российскому олигарху Роману Абрамовичу, — говорится в публикации.

По данным прокуратуры, оба самолета в марте были доставлены в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что конфискация активов Абрамовича станет завершающим этапом в серии санкций и экономических атак на российских миллиардеров.

В апреле активы Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену.

15 мая стало известно об аресте его дома в Португалии, стоимость которого оценивалась в €10 млн. Позже представитель Абрамовича опроверг эту информацию, отметив, что у него вообще нет никакой недвижимости в Португалии.