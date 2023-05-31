83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

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Аль Пачино

83-летний актер Аль Пачино и его 29-летняя молодая возлюбленная Нур Альфаллах ждут ребенка, сообщает TMZ со ссылкой на представителя артиста. Подруга звезды Голливуда находится на восьмом месяце беременности. Это будет четвертый ребенок Аль Пачино.

Знаменитости встречаются с апреля 2022 года. Слухи об их романе появились, когда звезд сфотографировали за совместным ужином. После этого в СМИ просочилась информация, что Аль Пачино тайно начал отношения с Альфаллах во время пандемии.

У актера уже есть три ребенка от двух разных женщин — 33-летняя дочь от Джен Таррант и 22-летние двойняшки Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.

Аль Пачино не первый возрастной возлюбленный Альфаллах. До этого она встречалась с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом.

Ранее 79-летний актер Роберт де Ниро рассказал в интервью ET Canada, что стал отцом в седьмой раз.

13 мая прошлого года американская поп-певица Рианна официально стала мамой. Артистка родила сына от рэпера ASAP Rocky. Это первый ребенок звездной пары, которая объявила о своих отношениях в 2021 году.