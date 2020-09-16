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Посвящается врачам: Театр кукол имени Образцова открыл 90-й сезон

23:05, 16 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ровно 89 лет назад, 16 сентября в Москве был создан Театр кукол им. С. В. Образцова. Сегодня по случаю открытия юбилейного, 90-го сезона актёры вместе с куклами прошли по красной ковровой дорожке перед гостями, среди которых были медицинские работники. Спектакль «Необыкновенный концерт» артисты посвятили именно врачам и другим представителям медицинской сферы, которые героически проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса.

Как это было — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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