Посвящается врачам: Театр кукол имени Образцова открыл 90-й сезон

Ровно 89 лет назад, 16 сентября в Москве был создан Театр кукол им. С. В. Образцова. Сегодня по случаю открытия юбилейного, 90-го сезона актёры вместе с куклами прошли по красной ковровой дорожке перед гостями, среди которых были медицинские работники. Спектакль «Необыкновенный концерт» артисты посвятили именно врачам и другим представителям медицинской сферы, которые героически проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса.
Как это было — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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