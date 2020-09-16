Посвящается врачам: Театр кукол имени Образцова открыл 90-й сезон

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открывает юбилейный 100-й сезон. Торжественное мероприятие посетили журналисты, различные государственные деятели и сами работники театра. Главным событием стало открытие скульптурной композиции, посвящённой самому основателю театра Евгению Вахтангову. Памятник, выполненный из бронзы, установлен прямо перед главным фасадом здания. Авторами творения стали Александр Рукавишников, Максим Обрезков и Игорь Воскресенский.

Многие актёры и гости мероприятия выразили надежду на удачный сезон. Как проходило мероприятие — в галерее NEWS.ru.