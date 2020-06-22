В «Современнике» рассказали, когда примут решения по спектаклям с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/c35b0c94-b490-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

О том, что будет с постановками в репертуаре театра, в которых участвует устроивший аварию в центре Москвы актёр Михаил Ефремов, станет ясно после открытия сезона в сентябре. Об этом сообщил директор «Современника» Игорь Попов.

На данный момент театр закрыт, коллектив в отпуске. Сезон откроем, будем решать все вопросы по поводу репертуара, — сказал он ТАСС.

По словам Попова, смертельное ДТП на Смоленской площади — этот трагедия для двух семей и для русского искусства в целом. Руководитель театра заверил, что «Современник» не окажется безучастным к ситуации с Ефремовым.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля.

Как писал NEWS.ru, ранее были раскрыты вид и количество выпитого Ефремовым перед аварией алкоголя.