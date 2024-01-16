В Большом театре опровергли сообщение о падении декорации на рабочего

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Информация о госпитализации рабочего после падения на него декорации на сцене Большого театра не соответствует действительности, передает РБК со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения. Театр продолжает работать в штатном режиме.

Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме, — сказали в театре.

Не подтвердили эту информацию РБК и в управлении МВД по Москве. Там заявили, что подобных сообщений к ним не поступало.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что рабочий сцены Большого театра в Москве пострадал в результате падения на него декорации из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Канал утверждал, что у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

5 января в Москве из Театра Луны эвакуировали 360 зрителей. Причиной стал прорыв трубы отопления из-за морозов. Инцидент произошел во время показа постановки «Щелкунчик». При эвакуации никто из посетителей не пострадал. Уже на следующий день театр восстановил работу по установленному графику. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра, уточнили в учреждении.