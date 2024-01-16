Рабочему сцены Большого театра пробило голову декорацией Рабочий Большого театра получил черепно-мозговую травму после падения декорации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий сцены Большого театра в Москве пострадал в результате падения на него декорации оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина госпитализирован, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Согласно предварительной информации, декорацию на рабочего мог уронить его коллега. В театре проводится проверка на предмет соблюдения обоими участниками инцидента техники безопасности.

Опера «Лоэнгрин» создана Вагнером по мотивам средневекового романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль». В Большом театре ставится в рамках сотрудничества с Нью-Йоркской Metropolitan Opera.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево погрузчик упал на рабочего, производившего ремонтные работы. В результате несчастного случая мужчина скончался на месте. До этого сотрудник одного из предприятий Копейска погиб на производстве в процессе починки дробилки. По данным Следственного комитета, мужчина умер после того, как его коллега запустил производственную линию, не убедившись в том, что на ней никого нет. Виновнику происшествия грозит лишение свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.