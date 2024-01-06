Театр Луны на Малой Ордынке восстановил работу после ЧП с трубой

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Театр Луны на Малой Ордынке вернулся к штатному режиму работы после прорыва трубы во время спектакля «Щелкунчик», что повлекло за собой утечку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения. Там уточнили, что инцидент произошел из-за неисправности трубы.

Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей. В настоящий момент театр работает в штатном режиме. Предстоящие спектакли будут проведены в соответствии в расписанием, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время прорыва трубы на основной и малой сценах спектакли были прерваны, при этом никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. Частичное повреждение получили внутренние помещения театра, уточнили в учреждении.

5 января зрители пришли на показ спектакля «Щелкунчик, Императорский русский балет» на большой сцене и «Антракт» на малой. Показы были сорваны в связи с прорывом трубы. При эвакуации никто из посетителей не пострадал. Сообщалось, что авария произошла на третьем этаже.

В декабре в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы произошел пожар. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.