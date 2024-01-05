Стало известно, почему эвакуировали зрителей из московского театра Сотни зрителей Театра Луны в Москве эвакуировали из-за лопнувшей трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из Театра Луны эвакуировали 360 зрителей, сообщает Telegram-канал «112». Причиной стал прорыв трубы отопления из-за морозов.

5 января зрители пришли на показа спектакля «Щелкунчик, Императорский русский балет» на большой сцене и «Антракт» на малой. Посмотреть постановки не удалось. При эвакуации никто из посетителей не пострадал.

5 января около 21 тысячи человек остались без отопления в подмосковном Подольске из-за аварии в местной котельной. В одном из районов произошел порыв на теплотрассе. На объекте устраняются вновь выявленные неполадки, а также установлен дополнительный отопительный котел. В городе работают два пункта обогрева.

Прокуратура Московской области организовала проверку из-за многочисленных случаев отключения электричества, тепла и воды в регионе. Сотрудники надзорного органа оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций и техническое состояние коммуникаций. Руководителям ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, на контроле прокуратуры находятся сроки проведения восстановительных работ и порядок начисления стоимости услуг за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.