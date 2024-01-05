Прокуратура проверит случаи отключения тепла и света в Подмосковье

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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с многочисленными отключениями электричества, тепла и воды в регионе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Правоохранители оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций и техническое состояние коммуникаций.

Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителям ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, на контроле прокуратуры находятся сроки проведения восстановительных работ и порядок начисления стоимости услуг за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом.