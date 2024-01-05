Стало известно, когда в Подольске восстановят отопление Артамонов: отопление в Подольске восстановят 5 января в 21:00

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск восстановленной системы теплоснабжения в подмосковном Подольске состоится в 21:00, написал глава города Григорий Артамонов в своем Telegram-канале. Пока на объекте устраняются вновь выявленные неполадки, а также установлен дополнительный отопительный котел. На момент публикации сообщается, что его уже запустили.

В 21:00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО «КСПЗ». Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел, — написал Артамонов.

Глава города отметил, что в Подольске работают два пункта обогрева — в ДК «Машиностроитель» и гимназии им. Подольских курсантов. Людей с ограниченными возможностями и пожилых жителей готовы принять гостиницы округа и детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта».

Тысячи жителей Подольска остались без отопления из-за аварии в местной котельной. В Химках и Раменском граждане также жаловались на отсутствие отопления и света. Также продолжают сообщать об отсутствии отопления и горячей воды в СВАО. В Тульской области жители не менее 20 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за выхода из строя трансформаторов. Об аналогичных проблемах сообщали граждане в Ленинградской и Архангельской областях.