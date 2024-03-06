Стало известно о скоропостижной смерти актера театра «Камерная сцена» Актер театра «Камерная сцена» Илья Устюжанинов умер в 40 лет

Фото: vk.com/kscena1

Илья Устюжанинов

Актер театра и кино Илья Устюжанинов скоропостижно скончался в возрасте 40 лет, сообщила пресс-служба театра «Камерная сцена» в Лобне Московской области. Причины смерти деятеля культуры не раскрываются. Представители театра заявили, что у актера остались жена и маленькая дочь.

У нас в театре горе. Скоропостижно умер актер Илья Устюжанинов. Он играл в основном добрых, наивных и искренних героев. И сам был таким. И останется в нашей памяти и сердцах, — говорится в сообщении.

Устюжанинов работал в театре «Камерная сцена» на протяжении восьми лет. Он успел сыграть во многих спектаклях различных жанров: «Ревизор» Гоголя, «Снежная Королева» Шварца. Кроме того, он исполнял роли Емели в сказке «По щучьему велению», Пьеро в «Приключениях Буратино», Беляева в «Месяце в деревне» Тургенева. Его последней работой стал небольшой образ в спектакле «Вишневый сад». Прощание с актером состоится 6 марта в здании театра.

Ранее сообщалось, что народный артист России и Украины Валерий Ивченко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Артист проработал в петербургском Большом драматическом театре более 40 лет. В последние годы Ивченко играл в БДТ в спектакле «Алиса» с Алисой Фрейндлих в постановке Андрея Могучего.