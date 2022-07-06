Стала известна реакция Богомолова на смену руководства московских театров Режиссёр Богомолов заявил, что сожалеет об увольнении худруков «Гоголь-центра» и «Современника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов отреагировал на недавние увольнения глав сразу трёх московских театров: Алексея Аграновича из «Гоголь-центра», Виктора Рыжакова из «Современника» и Иосифа Райхельгауза из «Школы современной пьесы». Режиссёр заявил, что уважает этих людей и сожалеет о потере ими работы. Об этом Богомолов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой окончанию сезона, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Кадровые изменения — это дело департамента (культуры Москвы, который является учредителем столичных театров. — NEWS.ru). Конечно, мне жалко, что люди, к которым я отношусь с большой симпатией, теряют работу. Но я уверен, что они её найдут. Мне кажется, очень важно, чтобы люди, которые приходят на смену, не были затравлены профессиональным сообществом. Мне хочется, чтобы они построили свой театр, — заявил Константин Богомолов.

Он опроверг предположение о существующем идейном давлении на руководство театра на Малой Бронной. По словам Богомолова, его «никто не ограничивает и не цензурирует».

У театра на Бронной нет никаких проблем. Мы абсолютно свободны. За всё время, что я работаю, я не пошёл ни на какие компромиссы. Я делаю тот театр, который люблю, — отметил режиссёр.

Ранее сообщалось, что под конец театрального сезона московский департамент культуры решил провести масштабные кадровые перестановки. Основателя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза заменили на режиссёра Дмитрия Астрахана, вместо художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексея Аграновича назначили сына советского актёра Юрия Яковлева Антона Яковлева, а полномочия Виктора Рыжакова в «Современнике» передали худсовету, состав которого пока неизвестен.

В специальном материале NEWS.ru попытался разобраться, почему уволили руководителей сразу трёх московских театров, как реагируют на перестановки актёры и что это даст.