Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и друзьям народной артистки СССР Галины Волчек, скончавшейся 26 декабря.
Об этом он написал в своём Twitter. По словам Собянина, для театрального мира, как и для зрителей, это невосполнимая утрата.
Соболезную родным, близким, — написал он.
Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
26 декабря 2019 г.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в московской больнице скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Ей было 86 лет.
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