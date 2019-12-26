Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и друзьям народной артистки СССР Галины Волчек, скончавшейся 26 декабря.

Об этом он написал в своём Twitter. По словам Собянина, для театрального мира, как и для зрителей, это невосполнимая утрата.

Соболезную родным, близким, — написал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в московской больнице скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Ей было 86 лет.

 

 

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