Пласидо Доминго назвал сроки завершения карьеры

https://static.news.ru/photo/683e8958-b1b5-11eb-931f-96000091f725_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Claudio Martinelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперный артист Пласидо Доминго собирается в ближайшие годы отказаться от концертов. Однако с завершением певческой карьеры он не прекратит посещать театры, сообщает StarHit.

Мне осталось года два от силы выступать. Конечно, буду посещать театры, как и раньше. Я выступаю в самых разных амплуа, мне бы хотелось, чтобы так было до самого конца! — цитирует издание певца.

Доминго отметил, что именно выступления на сцене дают ему дополнительную силу и энергию, «но всё имеет конец».

Певец добавил, что ему понравилось выступать в Большом театре. Он ещё планирует вернуться в Москву, а также посетить другие российские города.

Ранее Доминго рассказал, что российский лидер Владимир Путин предлагал ему войти в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. По словам певца, он воспринял это предложение как большую честь, но был вынужден ответить отказом из-за плотного гастрольного графика.