«Никак Хаматову сыграет»: Шахназаров о планах Киркорова на Театр Наций Журналист Шахназаров сыронизировал над желанием Киркорова выйти на сцену Театра Наций

Фото: vk.com/intarion

Журналист Михаил Шахназаров

Журналист Михаил Шахназаров посмеялся над предстоящим выходом на сцену Филиппа Киркорова в Театре Наций, где играла сбежавшая из России Хаматова. Он слабо верит в актёрский талант «короля» российской эстрады, о чем и написал в своем блоге.

Никак собрался Чулпан Хаматову сыграть. Уверен, что получится. Мастерство примерно на том же уровне. Игра глазами, вздохи, ладошки прижатые к груди, — сыронизировал журналист.

Киркоров накануне поделился планами выступить в Театре Наций не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль. Для певца стало открытием, что на сцене играют мюзиклы под живой оркестр. Он рассказал, что у него и самого есть идея подобного номера, которая зрела в его голове 25 лет. В ближайшее время артист пообещал анонсировать ее.

Ранее Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу, певицу Аллу Пугачеву. Он призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку она много сделала для страны.