«Мать в ступоре от горя»: Большой театр похоронил погибшего на сцене актёра

Артиста Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене в результате падения на его голову декорации, похоронили в Клинском районе Подмосковья рядом с родственниками. Причину трагедии сейчас устанавливает следствие. Большой театр взял на себя оплату всех расходов, связанных с похоронами, и пообещал оказать материальную помощь семье погибшего. Коллеги покойного в беседе с NEWS.ru рассказали о траурной церемонии и состоянии матери актёра, которая, по их словам, «впала в ступор от горя».

Похороны Евгения Кулеша прошли в закрытом режиме: Большой театр не разрешил присутствовать на церемонии ни представителям СМИ, ни поклонникам театра. Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в институте культуры (МГИК) Денис Кирис в беседе с NEWS.ru предположил, что это могло быть сделано с целью «снижения шумихи» из-за смерти артиста на главной сцене страны.

Думаю, логика в данном случае такова: чем быстрее об инциденте забудут в общественном поле, тем лучше, — выразил свою точку зрения Денис Кирис.

Он считает, что о случившейся в Большом театре трагедии, наоборот, надо говорить. По его мнению, это заставит руководителей всех коллективов внимательнее относиться к технике безопасности и осознавать свою ответственность. Ранее о проблемах с безопасностью в Большом театре заявил и народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе.

Как рассказали NEWS.ru коллеги Евгения Кулеша, у мужчины осталась пожилая мать, которая, по их словам, «впала в ступор от внезапного горя». Жены и детей у 38-летнего артиста не было.

Ранее адвокат Андрей Алёшкин заявил, что руководство Большого театра должно выплатить компенсацию родным погибшего артиста. Он подчеркнул: поскольку Евгений Кулеш скончался на рабочем месте, необходимо провести не только уголовное, но и производственное расследование.