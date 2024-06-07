Машков — в «Современник», Богомолов — к Смертину: судьба театров Москвы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Владимир Машков, Константин Богомолов

В нескольких столичных театрах произошли кадровые изменения. Что известно о назначениях народного артиста РФ Владимира Машкова и режиссера Константина Богомолова?

Где будут работать Машков и Богомолов

Машков стал новым директором «Современника». При этом он сохранит свою текущую должность в Московском театре Олега Табакова, то есть продолжит возглавлять культурное учреждение и театральную школу.

Говоря о своем назначении, Машков отметил, что работа в «Современнике» для него — это «огромная ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной Волчек». В беседе с «Москвой 24» артист подчеркнул, что, несмотря на уход, народная артистка СССР навсегда в его жизни, поэтому он будет делать все, чтобы ее дело продолжалось.

«Последние годы ее жизни мы очень тесно сотрудничали, у нас были большие планы. Конечно, я буду делать всё, чтобы мечты создателей „Современника“ <...> продолжали воплощаться. Работа предстоит большая, развивать будем русский психологический театр. Театр, тем более с таким названием, как «Современник», должен держать руку на пульсе времени. А психологический театр — это театр, центром которого являлся и будет являться артист», — подчеркнул Машков.

Состав дирекции Театра Романа Виктюка пополнит Константин Богомолов. Он займет пост художественного руководителя под началом Александра Смертина. При этом Богомолов, как и Машков, сохранит и другую должность, а именно художественного руководителя Театра на Малой Бронной, которую занимает с 2019 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Театр «Современник»

Какие еще назначения произошли в театрах Москвы

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет народный артист России Евгений Герасимов. При этом он сохранит эту должность в Театре на Малой Ордынке.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что в ближайшее время пройдут встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых руководителей.

«Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», — подчеркнул Фурсин.

Помимо этого, столичный департамент культуры принял решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». Кроме того, Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале 2024 года.

«Совместные усилия двух творческих коллективов наполнят репертуар в новом театральном сезоне яркими спектаклями для детей и взрослых», — считает Фурсин.

По словам политика, принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы. Фурсин также поблагодарил предыдущих руководителей театров за проделанную в непростые времена работу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Герасимов

Кто покинул театры Москвы

Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он занимал этот пост с 2 сентября 2022 года. Франдетти поблагодарил театр за проведенные вместе два года. Франдетти перешел в Театр эстрады.

Худруком Театра сатиры до 6 июня был Сергей Газаров, а директором Игорь Берлин, однако, как писал MK.RU, «в конце рабочего дня четверга, а именно в 19:00, директора вызвали на ковер департамента культуры и сообщили, что с пятницы он уже не работает. Так же, как и его худрук Сергей Газаров».

В назначении Машкова, как писали журналисты и Telegram-каналы, сомнений не было. По информации СМИ, Волчек любила и поддерживала Машкова и «можно только сожалеть, что не успела передать ему бразды правления».

«Владимир Львович [Машков] приходит со своим директором, а это значит, что нынешний — Юрий Кравец — уйдет. Впрочем, есть информация, что крепкого управленца ждет другой театр», — отмечал MK.RU.

Издание также отмечало, что худрук театра им. Моссовета Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев по результатам работы «давно кандидаты на выход».

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