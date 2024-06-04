Главный режиссер «Ленкома» ушел в отставку Франдетти сообщил об уходе с поста главного режиссера «Ленкома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Франдетти

Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он занимал этот пост с 2 сентября 2022 года. Франдетти поблагодарил театр за проведенные вместе два года. Свое решение он озвучил после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин», передает РИА Новости.

Этот спектакль («Кабаре. Пушкин». — NEWS.ru) является моим прощанием с театром «Ленком Марка Захарова» и с должностью главного режиссера, — сказал деятель культуры.

Ранее актер Иван Агапов заявил, что артист Александр Домогаров, покинувший театр имени Моссовета, на протяжении многих лет имел творческие разногласия с руководством учреждения. Он предположил, что это и стало причиной увольнения артиста, у которого уже не осталось сил доказывать свою правду.

До этого актер Константин Хабенский рассказал, что предложение стать художественным руководителем МХТ имени Чехова поступило ему в сжатые сроки. Артист во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» признался, что даже не мечтал занять такую должность из-за отсутствия соответствующего опыта.

Ранее театр на Таганке представил спектакль «Веселые ребята» по мотивам одноименной комедии Николая Эрдмана. По словам режиссера Дениса Азарова, постановка является интерпретацией оригинального фильма.