Машков поделился редким кадром с Мироновым и Табаковым

https://static.news.ru/photo/a671b538-dd3a-11ea-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и режиссёр Владимир Машков обнародовал архивное фото, на котором он запечатлён с товарищем по творческому цеху Евгением Мироновым и ныне покойным режиссёром, художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова и театра «Табакерка» Олегом Табаковым. Снимок появился в Instagram.

Он оказался стоп-кадром из передачи Владимира Верника «Субботний вечер с Олегом Табаковым», которая вышла в эфир на канале РТР (ныне «Россия 1») в 1996 году.

Рукописи не горят. И дорогие сердцу, забытые фотографии неожиданно находятся, и старые видео на кассетах, которых сегодня уже нет в природе, ждут своего часа, сохраняя свидетельства времени, эмоции и энергию — тех, кто снимал и тех, кого снимали, — подписал фотографию Машков

Актёр посоветовал своим поклонникам обязательно посмотреть передачу. Её можно увидеть на YouTube-канале МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее, как писал NEWS.ru, вдова Табакова Марина Зудина в честь 25-летия сына опубликовала в социальной сети его детское фото.