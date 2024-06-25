Гергиев рассказал о будущем премии «Золотая маска» Гергиев: следующая глава «Золотой маски» будет сильно отличаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Гергиев

В рамках премии «Золотая маска» предстоит сделать очень многое, заявил NEWS.ru генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев. По словам музыканта, ее следующая глава будет очень отличаться от того, что происходило многие десятки лет и уже устоявшихся принципов работы.

Это веление времени. Поэтому мы дружим с Владимиром Машковым, и с Союзом театральных деятелей. <...> Нужно найти золотую середину, чтобы драматические, музыкальные и детские театры нашли колоссальную поддержку. Я не говорю сейчас о сотнях миллионов рублей. Я говорю сейчас про справедливость, про внимание к ярким профессионалам и спектаклям, которые ведут российский театр вперед, — подчеркнул Валерий Гергиев.

Ранее он оценил потенциал китайских зрителей в контексте знакомства с российскими театрами. Гергиев пояснил, что неоднократно бывал в Пекине и знает: тамошний зритель хорошо воспринимает и чувствует российское театральное искусство.

Елизавета Боярская заявляла, что премия «Золотая маска» является одной из важнейших в мире театра. Актриса отметила, что их в России немало, но именно об этой мечтает каждый артист или режиссер. Боярская подчеркнула, что «Золотая маска» — это знак качества и получение номинации в ней — всегда очень важный момент. Эту специальную премию от жюри она получила вместе с актером Игорем Черневичем за «Лучший актерский дуэт» в спектакле «Чайка».