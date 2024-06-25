Гергиев рассказал, как китайцы воспринимают российские театры Гергиев: китайцы хорошо воспринимают российское театральное искусство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на церемонии вручения премии «Золотая Маска» в беседе с NEWS.ru оценил потенциал китайских зрителей в контексте знакомства с российскими театрами. Он пояснил, что неоднократно бывал в Пекине и знает: тамошний зритель хорошо воспринимает и чувствует российское театральное искусство.

Совершенно нет никакого барьера, музыка его в принципе сразу разрушает. Но и драматические театры найдут всегда серьезный отклик, если спектакли несут в себе мысль, силу чувств, страсть, наполнены талантливым и ярким актерским дарованием. Мне кажется, искусство в принципе продолжает, по крайней мере, пытается, спасать мир от самого худшего. Такая опасность есть, мир сейчас очень разъединен. Музыка и театр обязательно будут сближать многих людей, — резюмировал музыкант.

Ранее Елизавета Боярская заявляла, что премия «Золотая маска» является одной из важнейших в мире театра. Актриса отметила, что их в России немало, но именно об этой мечтает каждый артист или режиссер. Боярская подчеркнула, что «Золотая маска» — это знак качества и получение номинации в ней — всегда очень важный момент. Эту специальную премию от жюри она получила вместе с актером Игорем Черневичем за «Лучший актерский дуэт» в спектакле «Чайка».