Боярская рассказала, о чем мечтает каждый актер и режиссер в России Боярская: премия «Золотая маска» стала знаком качества в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Боярская

Премия «Золотая маска» является одной из важнейших в мире театра, заявила NEWS.ru актриса Малого драматического театра — Театра Европы из Санкт-Петербурга Елизавета Боярская. Она отметила, что их в России немало, но именно об этой мечтает каждый артист или режиссер. Актриса подчеркнула, что «Золотая маска» — это знак качества и получение номинации в ней всегда очень важный момент. Эту специальную премию от жюри она получила вместе с актером Игорем Черневичем за «Лучший актерский дуэт» в спектакле «Чайка».

У Малого драматического театра много «масок» за разные спектакли, но это моя первая награда этой премии. Для меня особенно ценно, что я ее разделяю с изумительным артистом Игорем Черневичем. Когда мы говорим Малый драматический театр — мы говорим об ансамбле, наш театр ценен именно им. Актерским ансамблем под руководством Льва Абрамовича Додина, мы как инструменты в одном оркестре, — отметила Боярская.

Ранее актер Вячеслав Стародубцев на театральной премии «Золотая маска» рассказал NEWS.ru, что каждая номинация неповторима и уникальна. По его словам, сегодня на сцене должны царить талант, искренность, вера и надежда.

Президент фестиваля актер Владимир Машков сказал, что «Золотая маска» является главной театральной премией России. Он признался, что не всегда следил за фестивалем на протяжении 30 лет. Актер не стал называть своих фаворитов, так как не имеет права как ответственное лицо. Машков пообещал сравнить решение судей со своим ощущением. Он добавил, что сейчас деятели театра должны встать на защиту традиционных ценностей, главная из которых — жизнь.