Актер Стародубцев раскрыл, в чем волшебство юбилейной «Золотой маски» Актер Стародубцев назвал каждую номинацию «Золотой маски» уникальной

Фото: NEWS.ru

Вячеслав Стародубцев

Актер Вячеслав Стародубцев на театральной премии «Золотая маска» рассказал NEWS.ru, что каждая номинация неповторима и уникальна. По его словам, сегодня на сцене должны царить талант, искренность, вера и надежда. Журналист спросила его, чем отличается именно эта, юбилейная премия.

Каждая номинация уникальна, каждая «Золотая маска» уникальна. Сегодня мы хотим, чтобы на этой сцене, на вручении, на торжественной церемонии царил талант, профессионализм, искренность и вера и надежда. Потому что музыка победит, музыка самое лучшее. Это наш диалог с Богом. Драма — это искренность, патриотизм. Нам очень хочется, чтобы все эти составляющие сегодня получили достойные награды, — отметил Стародубцев.

Президент фестиваля, актер Владимир Машков сказал, что «Золотая маска» является главной театральной премией России. Он признался, что не всегда следил за фестивалем на протяжении 30 лет. Актер не стал называть своих фаворитов, так как не имеет права как ответственное лицо. Машков пообещал сравнить решение судей со своим ощущением. Он добавил, что сейчас деятели театра должны встать на защиту традиционных ценностей, главная из которых — жизнь.

В последние месяцы название премии фигурирует на заседаниях суда по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они получили «Золотую маску» за спектакль, из-за которого теперь обвиняются в оправдании терроризма.