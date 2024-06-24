Машков назвал главной премией страны награду, о которой говорят на судах Машков: «Золотая маска» является главной театральной премией великой страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков

«Золотая маска» является главной театральной премией России, сказал президент фестиваля актер Владимир Машков, передает корреспондент NEWS.ru с посвященного конкурсу мероприятия. Он признался, что не всегда следил за фестивалем на протяжении 30 лет. В последние месяцы название премии фигурирует на заседаниях суда по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они получили «Золотую маску» за спектакль, из-за которого теперь обвиняются в оправдании терроризма.

Это национальная главная театральная премия нашей великой страны. И те замыслы, в том, что профессионалы выбирают профессионалов, лучшие проявления театрального сезона, конечно должны возвращаться к истокам, — сказал Машков.

Актер не стал называть своих фаворитов, так как не имеет права, как ответственное лицо. Машков пообещал сравнить решение судей со своим ощущением. Он добавил, что сейчас деятели театра должны встать на защиту традиционных ценностей, главная из которых — жизнь.

7 июня стало известно, что Владимир Машков станет новым директором «Современника». Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.