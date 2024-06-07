Машков возглавил «Современник» Владимир Машков назначен директором «Современника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Новым директором «Современника» станет Владимир Машков, сообщается на портале правительства Москвы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы, — сказано в заявлении главы московского департамента культуры Алексея Фурсина.

Помимо этого властями Москвы было принято решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, говорится в публикации.

Весной 2018 года Владимир Машков занял пост худрука «Табакерки». Он сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Машков провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий.

Герасимов с 2022 года был художественным руководителем Театра Луны (в 2023-м переименован в Театр на Малой Ордынке). Богомолов в свою очередь работал худруком Театра на Малой Бронной. Неоднократно был номинирован на премию «Золотая маска» за свои постановки.