Заседание суда по делу Беркович и Петрийчук закрыли ТАСС: суд по делу Беркович и Петрийчук окончится в закрытом режиме

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович

Оставшуюся часть процесса по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук проведут в закрытом для прессы и слушателей режиме, сообщило ТАСС. Решение принял Второй Западный окружной военный суд из-за жалоб стороны обвинения на угрозы в соцсетях.

Удовлетворить ходатайство прокурора о проведении оставшейся части процесса в закрытом режиме, прикрепить доказательства к материалам дела, — сказал судья Юрий Массин.

По данным следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист — Ясный сокол», где содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем она и Беркович совместно поставили спектакль, публично демонстрируя постановку на фестивалях, в театрах и в Сети.

При этом актер Вениамин Смехов заявил, что не может серьезно относиться к «таким глупостям», говоря о заседании по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Он назвал спектакль «Финист — Ясный сокол», в котором выявили признаки оправдания и пропаганды терроризма, свободным от буквальных предупреждений.

Ранее в апелляционном военном суде признали законным продление срока ареста Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма до 22 октября. Апелляционные жалобы не были удовлетворены.