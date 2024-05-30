Продление ареста Беркович и Петрийчук признали законным Суд признал законным продление ареста режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

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Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Продление до 22 октября срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук признали законным в апелляционном военном суде. Постановление оставлено без изменений, сообщили РИА Новости в органе. Апелляционные жалобы не были удовлетворены.

Арест признали законным в рамках дела об оправдании терроризма. Решение о продлении меры пресечения до 22 октября озвучивал 2-й Западный окружной военный суд. Здесь же приступили к рассмотрению дела по существу. Сейчас материалы находятся на стадии судебного следствия. Защита и обвинения предоставляют соответствующие доказательства.

По данным следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», где содержаться признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем она и Беркович совместно поставили спектакль, публично демонстрируя постановку на фестивалях, в театрах и в Сети.

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