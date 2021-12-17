Директор «Ленкома»: слова Захаровой, что я не был другом её отца, ложь

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru опроверг появившееся в СМИ заявление актрисы театра Александры Захаровой о том, что «никогда не был» другом её отца. Слова дочери Марка Захарова (1933–2019), чьё имя сейчас носит театр, Варшавер назвал ложью. Он добавил, что Захаров был для него «больше чем другом, — он был родственником».

Директор «Ленкома» предположил, что слова Александры Захаровой могут связаны с её желанием занять место художественного руководителя после смерти отца. Однако, по словам Варшавера, «высшее руководство города („Ленком“ находится в подчинении департамента культуры Москвы. — NEWS.ru) уже сказало ей, что это нереально».

Я был и остаюсь другом Захарова, несмотря на гневные заявления мадам Захаровой. Есть видео, где Марк Анатольевич называет меня лучшим другом. Для меня Марк Захаров был больше чем другом, — он был родственником. Я верой и правдой служил этому великому режиссёру, с которым мы вместе делали общее дело, — рассказал директор «Ленкома».

Марк Варшавер добавил, что Марк Захаров «только ставил спектакли», а «всеми остальными вопросами обеспечения жизни театра» занимался именно он.

Директор «Ленкома» назвал слова Александры Захаровой о том, что он никогда не дружил с её отцом, ложью. Он упрекнул актрису в непорядочном, по его мнению, поведении по отношению к человеку, возглавляющему театр, в котором она работает. Варшавер предположил, что причиной подобных заявлений со стороны Захаровой может быть её желание занять пост художественного руководителя после смерти отца.

Может быть, она хочет занять должность художественного руководителя? Так высшее руководство города уже сказало ей, что это нереально, не может она быть художественным руководителем. Так зачем продолжать пытаться ползти на это место, да ещё и такими грязными методами? — сказал директор «Ленкома».

Марк Варшавер напомнил, что в настоящее время Александра Захарова, которая в следующем году отметит 60-летие, играет в трёх спектаклях. Он признался, что у него «пока нет новых ролей для таких возрастных актрис». Но пообещал подумать в этом направлении.

Захарова играет сейчас три роли, и во всех её спектаклях есть вторые составы. В будущем году ей исполнится 60 лет. У меня пока нет ролей для таких возрастных актрис. Хотя есть одна мысль. Я могу предложить ей роль Берты — матери Менахема в «Поминальной молитве», во второй состав к актрисе Нине Горшковой, — отметил Варшавер.

Директор «Ленкома» отказался впредь комментировать поведение и заявления Александры Захаровой о нём и его работе в театре, подчеркнув, что «эта дама вольна говорить что хочет».

Александра Захарова instagram.com/alexandrazakharova_official

Также Марк Варшавер назвал провокацией распространившуюся в Сети информацию об отказе режиссёра Александра Молочникова ставить в «Ленкоме» спектакль «Древние мифы».

Я только что звонил Александру. Он очень удивился и сказал, что его вообще не спрашивали про спектакль в «Ленкоме», а спросили, будет ли он снимать фильм «Древние мифы». Нет, фильм он снимать не будет. А спектакль ставить будет, и в нём сыграет вся труппа «Ленкома». Это Александр мне ещё раз подтвердил. А слухи об отказе от работы назвал провокацией, — заключил Марк Варшавер.

Ранее директор «Ленкома» в большом интервью NEWS.ru признался, что все два года, которые возглавляет театр после смерти Марка Захарова, он подвергается критике со стороны анонимов — за то, что снимает с репертуара спектакли прежнего худрука, вводит молодых артистов на главные роли и якобы «захватил власть». Авторов этих упрёков Марк Варшавер назвал «крысами», которые «завелись в театре». Также глава «Ленкома» рассказал о том, как спас жизнь Марку Захарову, о своих отношениях с Александрой Захаровой, уходе Дмитрия Певцова в Госдуму и QR-кодах.