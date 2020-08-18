Большой театр представит внеплановую премьеру балета в начале сезона

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в начале сезона покажет внеплановую премьеру балета. 10 сентября зрители увидят представление «Четыре персонажа в поисках сюжета» на Новой сцене.
Идея проекта принадлежит руководителю балета ГАБТа Махару Вазиеву,
Ситуация была очень сложная, все так скучали по работе, что мне захотелось молниеносно увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду. У меня было огромное желание зажечь людей творчеством, новыми работами, — сказал Вазиев.
Показы спектаклей также состоятся 11 и 13 сентября. Зрители увидят одноактные балеты в постановке зарубежных молодых хореографов: «Девятый вал» Брайана Ариеса, «Всего лишь» Симоне Валастро, Fading Димо Милева и «Тишину» Мартина Шекса.
Как писал NEWS.ru, труппа Государственного академического Мариинского театра отправилась на гастроли в Италию 27 июля. Это первый за пять месяцев тур коллектива.
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