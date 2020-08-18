Большой театр представит внеплановую премьеру балета в начале сезона

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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что на самом деле происходит с дочерью Марка Захарова. Александра Захарова не пьёт, и не злоупотреблял алкоголем и её отец, заявила Поргина.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Александра Захарова состоит на учёте в наркологической клинике, там же были приведены комментарии Поргиной, призвавшей пожалеть коллегу. Теперь вдова Караченцова уверяет, что...