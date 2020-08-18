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Большой театр представит внеплановую премьеру балета в начале сезона

18:53, 18 августа 2020 36
Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в начале сезона покажет внеплановую премьеру балета. 10 сентября зрители увидят представление «Четыре персонажа в поисках сюжета» на Новой сцене.

Идея проекта принадлежит руководителю балета ГАБТа Махару Вазиеву, сообщает ТАСС. Он разработал концепцию в период изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.

Ситуация была очень сложная, все так скучали по работе, что мне захотелось молниеносно увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду. У меня было огромное желание зажечь людей творчеством, новыми работами, — сказал Вазиев.

Показы спектаклей также состоятся 11 и 13 сентября. Зрители увидят одноактные балеты в постановке зарубежных молодых хореографов: «Девятый вал» Брайана Ариеса, «Всего лишь» Симоне Валастро, Fading Димо Милева и «Тишину» Мартина Шекса.

Как писал NEWS.ru, труппа Государственного академического Мариинского театра отправилась на гастроли в Италию 27 июля. Это первый за пять месяцев тур коллектива.

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