Бабенко предстанет в роли вздорной героини в новом спектакле «Современника» «Современник» представит премьеру спектакля «Это моя жизнь» с Аленой Бабенко

Фото: Пресс-служба театра «Современник»

Сцена из спектакля «Это моя жизнь»

Московский театр «Современник» представит спектакль «Это моя жизнь» по пьесе драматурга Атола Фугарда «Здесь живут люди», в котором заслуженная артистка РФ Алена Бабенко исполнит роль вздорной главной героини. Премьера состоится 31 марта и приурочена ко дню рождения актрисы. Режиссером постановки выступила Гульназ Балпейсова.

Главная героиня — властная и очень одинокая домовладелица Милли, которую недавно бросил возлюбленный Алерс. Она решает устроить вечеринку со своими постояльцами — философом Доном, почтальоном Шорти и его женой Сисси — в честь выдуманного дня рождения. Это станет первым шагом героини, чтобы изменить свою судьбу. В постановке также принимают участие актеры Иван Стебунов, Ефим Белосорочка и Марта Хованская.

Зрители также смогут увидеть спектакль 1,15 и 29 апреля.

«Современник» ранее представил премьеру спектакля «САШАШИШИН» по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Режиссером спектакля выступил Гарик Сукачев. Он рассказал, что пьеса существенно отличается от произведения, по которому была поставлена. Сукачев охарактеризовал постановку как лиричную историю.

До этого «Современник» показал спектакль для всей семьи «Дальше — сами», вдохновленный эстетикой фильмов режиссера Уэса Андерсона. Постановка Ивана Комарова затрагивает темы мужества и важности самому делать выбор даже при самых сложных обстоятельствах.