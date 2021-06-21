Аронова и Женовач взяли премию «Хрустальная Турандот»

В Москве прошла церемония награждения российской театральной премией «Хрустальная Турандот». Среди лауреатов оказались руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач, народная артистка РФ Мария Аронова и многие другие театральные деятели. Названы лауреаты престижной театральной премии, передаёт ТАСС.
Спецприз в номинации «Лучший театральный менеджер» получил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. За лучший актёрский дуэт награду получили Мария Аронова и Владислав Гандрабура за роли в спектакле «Мёртвые души» Театра им. Вахтангова. Лучшую женскую роль забрала Олеся Железняк за роль Голды в «Поминальной молитве» театра «Ленком Марка Захарова». Директор этого театра Марк Варшавер получил «Турандот» за бережное сохранение театрального наследия. «Лучшая мужская роль театрального сезона-2019/2020» — Владислав Миллер («Ревизор» в Театре Олега Табакова).
Лучшей режиссёрской работой театрального сезона-2020/2021 посчитали спектакль «Заговор чувств» в МХТ имени Чехова — лауреатом в этой номинации стал Женовач. Что касается лучших спектаклей сезона, удостоены были сразу две постановки — «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова в Мастерской Петра Фоменко и «Горбачёв» Алвиса Херманиса в Театре Наций.
В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. В связи с этим в этом году хрустальные награды
Ранее сообщалось, что петербургский режиссёр, создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский порвал с Московским художественным академическим театром имени Горького (МХАТ) сразу после премьеры спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой.