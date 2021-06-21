Аронова и Женовач взяли премию «Хрустальная Турандот»

https://static.news.ru/photo/be6de820-d274-11eb-86f2-96000091f725_660.jpg Режиссер, продюсер Игорь Угольников и актеры Мария Аронова, Валерий Гаркалин, Владислав Гандрабура (слева направо) в музее-усадьбе «Архангельское» во время ХХХ церемонии награждения лауреатов первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Фото: Кирилл Зыков/АГН

В Москве прошла церемония награждения российской театральной премией «Хрустальная Турандот». Среди лауреатов оказались руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач, народная артистка РФ Мария Аронова и многие другие театральные деятели. Названы лауреаты престижной театральной премии, передаёт ТАСС.

Спецприз в номинации «Лучший театральный менеджер» получил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. За лучший актёрский дуэт награду получили Мария Аронова и Владислав Гандрабура за роли в спектакле «Мёртвые души» Театра им. Вахтангова. Лучшую женскую роль забрала Олеся Железняк за роль Голды в «Поминальной молитве» театра «Ленком Марка Захарова». Директор этого театра Марк Варшавер получил «Турандот» за бережное сохранение театрального наследия. «Лучшая мужская роль театрального сезона-2019/2020» — Владислав Миллер («Ревизор» в Театре Олега Табакова).

Лучшей режиссёрской работой театрального сезона-2020/2021 посчитали спектакль «Заговор чувств» в МХТ имени Чехова — лауреатом в этой номинации стал Женовач. Что касается лучших спектаклей сезона, удостоены были сразу две постановки — «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова в Мастерской Петра Фоменко и «Горбачёв» Алвиса Херманиса в Театре Наций.

В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. В связи с этим в этом году хрустальные награды раздавали сразу за два сезона. На официальном сайте на момент написания материала информация по лауреатам 2019/2020 и 2020/2021 годов ещё не обновилась.

Ранее сообщалось, что петербургский режиссёр, создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский порвал с Московским художественным академическим театром имени Горького (МХАТ) сразу после премьеры спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой.